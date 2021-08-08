Зеркалит Сергея Зверева? Пугачева в фуражке со стразами и без митенок открыла ухоженные кисти рук

Примадонна следит за своими ручками. На фото у певицы длинные аккуратно подпиленные ноготки с маникюром.

На съемочной площадке одного из шоу Алла Пугачева появилась в модной фуражке с пайетками, блестками и стразами. «Зеркалит Сергея Зверева?», «В стиле нашего звездного парикмахера», «Образ кого-то напоминает», «Зверев бы оценил такой шик», — тут же в соцсетях отреагировали фолловеры. При этом жена шоумена Максима Галкина позировала без своего любимого аксессуара — митенок. Благодаря чему поклонники смогли рассмотреть изящные запястья певицы и ее аккуратно подпиленные ноготки с маникюром. Видно, что артистка следит за своими пальчиками — они выглядят ухоженными.

Изюминкой образа примадонны отечественного шоу-бизнеса стал макияж. Визажисты подкрасили глаза Аллы Борисовны в технике смоки-айс, а на губы нанесли нюдовую помаду оттенка «чайной розы». Жена шоумена Максима Галкина может похвастаться четким овалом лица и точеными скулами, а также свежим румянцем. Напомним, что у Аллы Пугачевой есть семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Певица утверждает, что ради молодого мужа и маленьких детей она хочет выглядеть моложаво и привлекательно.

Фото: Depositphotos.com

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