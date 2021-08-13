Не прошло и 40 дней: исхудавшая Вера Алентова впервые вышла на сцену после смерти мужа

Очень изменившаяся внешне актриса предстала на подмостках Московского театра имени А. С. Пушкина.

Несмотря на травлю в Сети, 79-летняя актриса Вера Алентова вышла на сцену. С ее участием 11 и 12 августа прошли показы спектакля «Семейка Краузе» — этой пьесой театр имени А. С. Пушкина решил открыть новый, 72-й по счету сезон.

Ранее на актрису обрушились с критикой – якобы, звезда даже не выдержала 40-дневный траур после смерти мужа, режиссера Владимира Меньшова, который ушел из жизни 5 июля. Но, как считает, например, художник Никас Сафронов, для вдовы работа сейчас подобна спасательному кругу – ей необходимо быть на публике, чтобы не замыкаться в своем горе.

Кадры с Верой Алентовой на сцене показал сайт «Комсомольская правда». На них овдовевшая Алентова предстает изрядно похудевшей. Потеря веса произошла у актрисы не только из-за большого стресса, но и после перенесенной пневмонии – она пролежала в больнице с коронавирусом вплоть до похорон мужа, заразившись с ним, к слову, в одно и то же время.

Ранее, напомним, поклонники осудили дочку Владимира Меньшова и Веры Алентовой, актрису Юлию Меньшову. Якобы, как она может смеяться и радоваться подаркам, когда еще траур по усопшему не закончился.

Смотрите также