«Могу смеяться»: Юлия Меньшова рассказала о жизни после похорон отца

5 июля из жизни ушел выдающийся отечественный кинодеятель, режиссер Владимир Меньшов. Ему был 81 год, и, заболев коронавирусом, он не справился с его последствиями. До сих пор многие не могут поверить, что создателя шедевров «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» больше нет. Особенно его родные и близкие.

Единственная дочь Владимира Меньшова от Веры Алентовой Юлия у себя в микроблоге рассказала, как после похорон отца складывается ее жизнь. Скорбеть по папе она не перестала, поэтому многие близкие и поклонники стараются поддержать ее. И произошедший на днях случай заставил ее улыбаться и поднял настроение. Как оказалось, удалось это при помощи громадного букета цветов – Меньшовой его вручила зрительница в театре.

За карьеру Меньшовой дарили много самых разных букетов, но такого, призналась она, не получала никогда в жизни.

«Гигант, воздушное облако, красота. Собран из каких-то небывалых красивых цветов, и даже сочетание немыслимое! И даже перья у него есть!», — восторженно поделилась звезда.

Но стоило только звезде рассказать об этом в соцсети, как на нее тут же обрушились хейтеры. Они начали упрекать ее за хорошее настроение.

«Как вам не стыдно смеяться? Еще 40 дней не прошло, а вы уже себе такое позволяете…», — упрекнул кто-то Меньшову.

«Ну вот так вот. Могу. Могу смеяться. И у меня сегодня прекрасное настроение», — призналась звезда.

И поблагодарила за цветы, которые стали для нее лучом света в спустившейся тьме.

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