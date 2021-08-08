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«На время забыть свою боль»: Алентову затравили в Сети после смерти Меньшова

Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса.

«На время забыть свою боль»: Алентову затравили в Сети после смерти Меньшова
Вера Алентова. Фото: Global Look Press

Легендарный кинорежиссер Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Не прошло и месяца со дня похорон, как стало известно, что вдова Вера Алентова возвращается на сцену. Эта новость всколыхнула общественность. Пользователи Сети сетуют, что актриса не выдержала даже 40-дневный траур. На ее сторону встал художник Никас Сафронов.

Вера Алентова и Владимир Меньшов в 2019 году
Вера Алентова и Владимир Меньшов в 2019 году. Фото: Global Look Press

«Работа — это спасательный круг для нее. Не забывайте, что она — большая артистка, принадлежит искусству. Когда в дом актера приходит беда, он не может оставаться без работы. Именно искусство спасает таких людей от всех бед и неприятностей, дает возможность на время забыть свою боль, помогает выкарабкаться из горя, а не тонуть в нем, забыв про жизнь, близких, свое дело», — цитирует Сафронова Собеседник.Ru.

Добавим, что 11 и 12 августа сыграет главные роли в спектаклях «Семейка Краузе» и «Ложные признания» в московском драматическом театре имени Пушкина.

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