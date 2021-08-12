«Где-то рыдает Волочкова?»: 46-летняя Навка изящно блеснула растяжкой на коврике для йоги

В свои 46 лет Татьяна Навка может похвастаться стройной и подтянутой фигурой на зависть юным спортсменкам. И все благодаря тому, что фигуристка продолжает выступать на ледовой арене, правда не на соревнованиях, а в собственных мюзиклах вместе с мужем актрисы Анастасии Заворотнюк — Петром Чернышевым. Так, к примеру, у многих на слуху такие спектакли, как: «Аленький цветочек», «Руслан и Людмила», «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Для того, чтобы оставаться в форме, олимпийская чемпионка в танцах на льду занимается йогой. На личной страничке в Instagram Татьяна Навка поделилась свежим снимком. Спортсменка блеснула своей растяжкой на коврике. При этом фигуристка позировала в спортивном костюмчике — персиковом кроп-топе и микрошортиках. Точеная талия звездной блондинки и ее идеальная растяжка впечатлили поклонников.

«Ну, а эти, извиняюсь, йоги?

— Крошка, это ж сумасшедший дом.

Я однажды завернула ноги

В позу «лотос», — еле развязали их потом.

(с) Ю. Визбор», — с юмором подписала свой снимок Татьяна. «Какая же вы все-таки стройняшка», «Идеальная во всем», «О такой талии можно только мечтать!», «Где-то рыдает Волочкова?», «Такой растяжке и балерины позавидуют», «Идеальная фигурка», «Ни грамма целлюлита и даже растяжек нет», «Кожа как персик», «Привлекательная! Просто грациозный лебедь», «Животик плоский, а бедра стройные», «Мечта!», «Ошеломила!», «Ну как в такую не влюбиться?» — пишут фолловеры.

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