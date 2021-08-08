«Яркие вещи ей попросту не идут»: Навка в цветастой юбке миди открыла стройные ноги, но допустила модный «ляп»

На отдыхе в Греции Татьяна Навка покрасовалась в цветастом костюмчике, примерив расписную струящуюся юбку миди и топ с воланами на бретелях. Олимпийская чемпионка в танцах на льду умело подчеркнула стройность ног, открыв изящные щиколотки и ступни. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов сумел найти недостатки в летнем аутфите спортсменки, указав на модные «ляпы».

«Татьяне цветастые и яркие вещи подобрать крайне сложно по причине того, что они попросту ей не идут, ей больше подходят не броские оттенки, такие, как нежно-голубой, светло-розовый, белый и другие пастельные цвета. Если определять цветотип, то он между «мягкая осень» и «светлое лето», — уточнил Громов.

«Что касаемо данного лука, одежда не смотрится отдельно от Татьяны только за счет ретуши и наложенного теплого фильтра на фотографию, в жизни наряд выглядит совершенно по-другому. Одежда и человек смотрятся отдельно друг от друга, а первый признак того, что вещь вам идет — вы попросту должны быть как единое целое, одежда не должна отвлекать внимание от человека.

Несмотря на то, что Татьяне Навке давно не 18 годиков, она по-прежнему может себе позволить весьма открытую одежду и не стесняться продемонстрировать хорошую фигуру, на мой взгляд, это похвально, ведь за стройной фигурой стоит огромная работа над собой.

И Татьяна явно чувствует тонкую грань, ведь оголяться можно по разному, и главное, нужно быть уместной, если вы приехали к морю и идете на пляж, то почему бы и нет, но в городских реалиях после определенного возраста я бы советовал воздержаться от подобных нарядов», — экспертно резюмировал стилист.