Модные цвета на осень 2021 года: мнение стилиста
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«Яркие вещи ей попросту не идут»: Навка в цветастой юбке миди открыла стройные ноги, но допустила модный «ляп»

В беседе с порталом Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов перечислил главные ошибки и недочеты в летнем греческом аутфите олимпийской чемпионки в танцах на льду.

«Яркие вещи ей попросту не идут»: Навка в цветастой юбке миди открыла стройные ноги, но допустила модный «ляп»
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

На отдыхе в Греции Татьяна Навка покрасовалась в цветастом костюмчике, примерив расписную струящуюся юбку миди и топ с воланами на бретелях. Олимпийская чемпионка в танцах на льду умело подчеркнула стройность ног, открыв изящные щиколотки и ступни. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов сумел найти недостатки в летнем аутфите спортсменки, указав на модные «ляпы».

«Татьяне цветастые и яркие вещи подобрать крайне сложно по причине того, что они попросту ей не идут, ей больше подходят не броские оттенки, такие, как нежно-голубой, светло-розовый, белый и другие пастельные цвета. Если определять цветотип, то он между «мягкая осень» и «светлое лето», — уточнил Громов.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка позировала в образе греческой Кармен, примерив струящуюся юбку миди и топ с воланами на бретелях. Фото: Instagram.com/tatiana_navka

«Что касаемо данного лука, одежда не смотрится отдельно от Татьяны только за счет ретуши и наложенного теплого фильтра на фотографию, в жизни наряд выглядит совершенно по-другому. Одежда и человек смотрятся отдельно друг от друга, а первый признак того, что вещь вам идет — вы попросту должны быть как единое целое, одежда не должна отвлекать внимание от человека.

Несмотря на то, что Татьяне Навке давно не 18 годиков, она по-прежнему может себе позволить весьма открытую одежду и не стесняться продемонстрировать хорошую фигуру, на мой взгляд, это похвально, ведь за стройной фигурой стоит огромная работа над собой.

И Татьяна явно чувствует тонкую грань, ведь оголяться можно по разному, и главное, нужно быть уместной, если вы приехали к морю и идете на пляж, то почему бы и нет, но в городских реалиях после определенного возраста я бы советовал воздержаться от подобных нарядов», — экспертно резюмировал стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист. Шесть лет учился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

Стилист Руслан Громов
Руслан Громов. Фото: личный архив

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