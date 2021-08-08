Мюли с квадратным носом — стопроцентный хит: Навка в плетенных босоножках взяла пример с Бузовой

Татьяна Навка на отдыхе в Греции покрасовалась в цветастом костюмчике, примерив струящуюся юбку миди и топ с рюшами на бретелях. В своем микроблоге олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась свежими снимками, которые на курорте сделала ее старшая дочка Саша Жулина. Как выяснилось, мать и дочь отдыхают вместе, наслаждаясь летними каникулами. Спортсменка умело подчеркнула стройную фигуру, отдав предпочтение топу-бра. Однако изюминкой образа фигуристки стали плетенные мюли с квадратным носом. Эти босоножки — стопроцентный хит сезона весна/лето 2021. Такие же туфельки есть и у поющей телеведущей Ольги Бузовой. Видимо, экс-жена тренера Александра Жулина поддержала модный выбор звездной блондинки.

«Несмотря на то, что Татьяне Навке давно не 18 годиков, она по-прежнему может себе позволить весьма открытую одежду и не стесняться продемонстрировать хорошую фигуру, на мой взгляд, это похвально, ведь за стройной фигурой стоит огромная работа над собой. И Татьяна явно чувствует тонкую грань, ведь оголяться можно по разному, и главное, нужно быть уместной, если вы приехали к морю и идете на пляж, то почему бы и нет, но в городских реалиях после определенного возраста я бы советовал воздержаться от подобных нарядов», — отметил Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Сотрудничал со многими селебрити и звездами отечественного шоу-бизнеса.

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