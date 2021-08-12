«Главное — груди показать»: Наташа Королева явила миру морщинистую «ложбинку греха»

Певица отправилась в ресторан в наряде с откровенным декольте и сделала фото на память.

Популярная певица Наташа Королева недавно вернулась из отпуска. Соскучившись по друзьям, артистка поспешила в ресторан на посиделки, где встретилась с одной из подруг за чашечкой кофе с десертом.

Для похода в ресторан Королева облачилась в наряд с сине-голубыми цветами, открывающий взорам посторонних откровенное декольте, или, поэтично выражаясь, «ложбинку греха».

Недавно красотку уличили в фотошопе, поэтому она постаралась не злоупотреблять ретушью на этот раз и не замаскировала морщины в зоне декольте. Но критике все равно подверглась.

«Главное груди показать! Вот в чем фишка фото», «Очень неудачное фото», «Без макияжа что ли?», «Ты, просто прелесть, Наташка. Опухшая, прокачанная ботаксами…… Но, милая», «Ну так себе», «… совсем старые», «Это мерзко, пошло и отвратительно, где нигде лишь бы их показать и это Заслуженная», — комментируют снимок люди.

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