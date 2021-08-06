Неспортивные бедра и обвисший живот: как выглядит Наташа Королева на самом деле

Недавно Наташа Королева стала ведущей музыкального чарта на одном из телеканалов страны. Компанию в кадре ей составил сын Архип, который тоже не так давно начал выходить на сцену и уже успел перепеть знаменитый мамин хит «Дельфин и русалка».

После завершения съемок программы, Королева решила отдохнуть в Турции. И пока ее фанаты в Instagram разглядывают идеальные и отретушированные ее снимки, на других кадрах Наташа удивляет поклонников. Так, в микроблоге ее подруги Иды Достман артистка позировала в велосипедках и рубашке оверсайз. Пользователи Сети отметили, что удивлены видеть обвисший живот и неспортивную фигуру.

К слову, Королева и ранее признавалась, что имеет проблемы с лишним весом и всегда с ним борется. Все это происходит под присмотром ее мужа, стриптизера Тарзана, который, как известно, знает толк в идеальных пропорциях.

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