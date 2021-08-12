Ни в чем себе не отказывает: располневшая Наташа Королева в ресторане полакомилась изысканным десертом

Певица недавно вернулась из отпуска в Турции, откуда привезла лишние сантиметры и объемы, но не торопится от них избавляться.

48-летняя исполнительница хитов «Подсолнухи» и «Маленькая страна» Наташа Королева недавно вернулась с отдыха, который провела на побережье Эгейского моря с мужем Сергеем Глушко. Звезда много загорала, купалась и делилась яркими снимками в микроблоге. Как оказалось, певица изрядно поправилась – с собой из Бодрума она привезла не только воспоминания, но и лишние объемы.

больше по теме В гостеприимной Турции: Басков показал располневшую Королеву на отдыхе Певица Наташа Королева заметно поправилась за время своего отпуска.

Правда, судя по ее Instagram, новая фигура звезду не очень-то и беспокоит. Накануне она отправилась в ресторан на встречу с подругой, где не стала отказывать себе в изысканном десерте крем-брюле с карамелью из тростникового сахара. Она показала, как он выглядит, и с неподдельным восхищением отведала блюдо.

«Вау! Вот она, пирамида вкусная! Парам-пара-пам!», — осталась в восхищении от десерта звезда.

В ресторан красотка отправилась в жакете с голубым цветочным принтом и ободком из бархата в тон наряду.

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