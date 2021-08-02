«Солнышко сегодня светит ярко!»: сестра Нюши показала пустынные улицы олимпийского Токио

Как отметила Мария Шурочкина, уже скоро ей выступать в соревнованиях по синхронному плаванию.

Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина в Instagram разместила снимок, на котором можно увидеть обстановку в олимпийской деревне в японском Токио, куда она прибыла на соревнования. Надо признать, что на улицах крайне мало людей. При этом у самой Марии Шурочкиной приподнятое настроение.

«Солнышко сегодня светит очень ярко! У нас прошла первая тренировка. Теперь можно немножко отдохнуть, понаблюдать за облаками и настроиться на хорошую волну. Уже сегодня начинаются соревнования!»

Мария Шурочкина

«Удачи вам, девочки. Россия болеет за вас», «Огромной вам удачи. Я знаю, что вы у нас золотые девочки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сестра Нюши — одна из лидеров сборной России по синхронному плаванию. Она восьмикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. В 2016 году в составе сборной России становилась чемпионкой олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро.

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