«Хорошо и уютно среди них»: Игорь Николаев поделился архивным снимком, на котором запечатлен с родителями и бабушкой

Известный композитор и поэт Игорь Николаев поделился в микроблоге теплым семейным фото, на котором запечатлен маленьким мальчиком со своими родителями и бабушкой.

Так маэстро почтил память своего отца, который умер молодым, 46-летним мужчиной.

«Сегодня день рождения моего отца, удивительного сахалинского поэта, моряка, члена Союза Писателей СССР Юрия Николаева (1935 — 1981). На этом фото — я с папой Юрой, мамой Светой и бабушкой Шурой. Даже сейчас чувствую, как мне хорошо и уютно среди них. Папочка, дорогой мой, с днем рождения! Люблю и помню. Помню и люблю», — подписал архивный кадр Игорь Николаев.

Аудитория музыканта поблагодарила его за возможность прикоснуться к истории семьи и пожелала вечной памяти Юрию Николаеву, воспитавшего столь прекрасного и талантливого человека.

больше по теме Златовласка: дочь Николаева и Проскуряковой предстала в Юрмале с распущенными волосами Игорь Николаев и Юлия Проскурякова привезли наследницу Веронику на ее родину.

Напомним, сейчас Игорь Николаев вместе с семьей отдыхает в Юрмале, наслаждаясь прогулками по побережью Балтийского моря и общением с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой.

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