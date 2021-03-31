Теперь так носят: Алена Водонаева вышла на прогулку в остромодных тапках и носках

Алена Водонаева появилась на улицах Москвы в неожиданном образе. Экс-звезда «Дома-2» примерила молочный спортивный костюм, скомбинировав его не с привычными кроссовками, а с меховыми тапками, надетыми поверх теплых носков.

Девушка подобрала к своей экстраординарной обуви канареечного оттенка сумку и не побоялась примерить внушительные серьги с анималистичным принтом. Насколько этот образ актуален и стоит ли его повторять модницам, мы решили узнать у стилиста-имиджмейкера Юлии Люгай.

«Думаю, на сегодня все еще многие скажут, что это «безвкусица» и зачем было выходить в таком домашнем виде на улицу, ну а другие еще раз смогут убедиться, что Алена Водонаева умеет создавать wow-эффект своими оригинальными образами.

Вам может показаться, что Алена Водонаева «случайно» вышла на улицу в домашних тапочках. На самом деле, этот образ полностью продуман в каждой детали.

Как вы заметили, сейчас все условное стирается. Домашняя одежда стала хитом подиумов пандемийной эпохи. И мы видим здесь, как Алена Водонаева смело комбинирует свой стильный спортивный костюм с меховыми тапочками и белыми носками. Комбинировать носки с открытой обувью — больше не табу. А меховая обувь, в том числе и уютная пара тапочек, является большим трендом. Но, это касается мира моды. В реальной же жизни, нам не обязательно слепо следовать всем тенденциям и наставлениям.

Алена Водонаева с легкостью сделала полностью весь образ завершенным, добавив геометричные черно-белые серьги в трендовом принте этого сезона – зебре. И сбалансировав такой расслабленный, казалось бы, домашний аутфит, структурированной (держащей форму) сумкой, с помощью которой выделила различие между домашней одеждой и аутфитом в домашнем стиле для выхода в свет.

Также хочу отметить грамотно подобранное цветовое сочетание, что делает визуально приятным и гармоничным весь образ для наших глаз», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай – стилист-имиджмейкер. В фэшн-индустрии 1,5 года. Окончила Школу творческих профессий Talentsy по курсу стилист-имиджмейкер, прошла обучение в школе Карины Нигай «Я-fashion блогер», в Stylehunter School — курс «Fashion styling» Лины Дембиковой.

Смотрите также