«Это спасательный круг»: Сафронов вступился за Алентову, вышедшую на сцену во время траура

Известный художник считает, что в этот непростой период публика должна не критиковать, а поддерживать актрису.

79-летняя актриса Вера Алентова вызвала недовольство зрителей из-за своего желания выйти на сцену. 11 и 12 августа артистка решила вернуться к своим ролям в спектаклях «Семейка Краузе» и «Ложные признания» Театра имени Пушкина. Однако часть публики посчитала, что женщина ведет себя неподобающе — ведь 5 июля скончался ее знаменитый супруг Владимир Меньшов, и положенный 40-дневный траур еще не прошел.

Стоит ли Алентовой придерживаться традиций или служение театру важнее? На этот счет высказался друг семьи актрисы, художник Никас Сафронов. Он встал на сторону женщины и заверил, что именно в этот период постановки нужны ей как никогда.

«Вера сейчас переживает непростые времена, — цитирует Сафронова издание «Собеседник». – Работа – это спасательный круг для нее. Не забывайте, что она – большая артистка, принадлежит искусству. Когда в дом актера приходит беда, он не может оставаться без работы. Именно искусство спасает таких людей от всех бед и неприятностей, дает возможность на время забыть свою боль, помогает выкарабкаться из горя».

Никас призвал остановить нападки в сторону актрисы в социальных сетях. Художник считает, что ругать Алентову за преданность искусству — это преступление, и что ее покойный муж рассуждал бы так же.

Известный портретист подчеркнул, что в данный период артистка нуждается в поддержке зрителей, а не в травле.

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