Последствие коронавируса: умер Владимир Меньшов на 82 году жизни

Кинорежиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил «Мосфильм». Народный артист не перенес последствий CoViD-19, который выявили у него в конце июня.

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Пока неизвестны дата и время прощания с ним, об этом мы сообщим позднее. Известно, что течение болезни проходило изначально в легкой форме.

Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким деятеля искусств.

Напомним, Владимир Меньшов являлся лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), членом Союза кинематографистов РФ.

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