С акцентом на загар: Алсу в молочном кроп-топе и юбке-футляре отметилась на отдыхе

Алсу является одной из самых известных исполнительниц в России. Она начала строить карьеру еще в юные годы. В 17 лет певица уже побывала на конкурсе «Евровидение» и оказалась в шаге от победы. Но за минувшие годы она стала женой бизнесмена Яна Абрамова и мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Примечательно, что артистка по-прежнему выглядит молодо и может похвастаться стройной фигурой.

Этим летом Алсу с семьей уехала отдыхать на курорт. Она проводит время на море. При этом иногда певица хвастается летними нарядами. На днях она похвасталась шелковыми шортами и блузкой с объемными рукавами. Также многодетная мама успела отметиться в платье с модным принтом — горох. А теперь артистка покрасовалась на отдыхе в молочном костюме с кроп-топом и юбкой-футляром на пуговицах. Наряд подчеркнул не только ее талию, но и бронзовый загар.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Монохромный образ многим пришелся по вкусу. «Какая классная», «Где вы берете такие крутые наряды?», «Загорелая, как шоколад», «Костюмчик у вас такой нежный, безумно идет», «Алсу, какая вы стройная», «Умеете вдохновлять», «Мне нравится то, как вы одеваетесь», «Вам белый к лицу», — прокомментировали пост подписчики.

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