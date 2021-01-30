Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова

Семен Слепаков любит высказываться на острые темы. В Comedy Club он поет песни, выражая свои мысли и красочно описывая ситуации. Ранее артист отреагировал на протесты в Белоруссии. Он обратился в стихах к президенту страны Александру Лукашенко. Тогда его творчество оценили пользователи Сети. А вот на днях Семен снова написал стихи. На этот раз он посвятил их протестующим 23 января.

На этот раз артист столкнулся с травлей и угрозами. В его аккаунте в Twitter стали поступать сообщения с гневными речами, в том числе в адрес близких Слепакова. Вскоре стало известно, что аккаунт мужчины был заблокирован.

Отмечается, что учетные записи звезды приостановлены из-за «нарушений правил соцсети». При этом у Семена по-прежнему работает Instagram, где ему также поступают нелицеприятные сообщения от сторонников Алексея Навального.

Напомним, что в своем стихотворении Слепаков заявил, что протестующие путают понятия добра и зла. Позже он признался, что о своих публикациях не жалеет. Артист отметил, что произошедшее помогло ему понять, что именно происходит в стране и сделать новые выводы о ценностях, которые пытаются отстаивать участники несанкционированных митингов.

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