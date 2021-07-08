Брюки с лампасами, платья и сарафаны: Пелагея поделилась фото с подросшей модницей-дочкой

Пелагея знакома публике, так как уже много лет выступает на сцене. Она также не раз сидела в кресле жюри в шоу «Голос». Девушка часто участвует в съемках разных передач и появляется на играх КВН. Раньше она выходит в свет с Иваном Телегиным, но с мужем она рассталась. Теперь артистка сама растит дочку Таисию, но не запрещает экс-супругу видеться с ребенком. Именно наследница ездит в отпуск со звездой и даже участвует с ней в фотосессиях.

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Обычно Пелагея редко показывает семейные фото. При этом она хвастается достижениями дочки, которая уже любит петь как мама. Но 8 июля певица опубликовала целую серию снимков. На кадрах Таисия предстала в разных летних нарядах. Она позировала с мамой в кремовой тренче, а на отдыхе отметилась в брюках скинни с лампасами и джемпере в цветочек. Также в ее гардеробе есть несколько сарафанов оверсайз. Юная модница даже носит косынку, которая актуальна в этом сезоне.

«С праздником! Поля со своей семьей желает вам верных любимых, здоровых деток и много дружных, счастливых дней! Цените каждый момент со своими близкими, пусть все будет хорошо у всех!» — написали агенты певицы-народницы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит не только певица, но и ее наследница. «Аа! Классные какие», «Две милахи», «Какие вы прекрасные», «Какие прекрасные девчонки», «Сколько нарядов», «Таська — модница», «Какая девочка милая, вся в маму», «Красоточки, очень стильные», — прокомментировали кадры подписчики.

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