Словно невеста: Пелагея в белоснежном платье с корсетом закружила дочку в танце на вечеринке

Пелагея давно полюбилась зрителям. Она не раз сидела в кресле жюри в шоу «Голос». А в последнее время певица часто снимается в КВН. Хрупкая блондинка исполняет романсы и песни в народном стиле. Не удивительно, что она часто носит пышные платья и кокошники. В прошлом году артистка рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным, поэтому сама воспитывает дочку Таисию.

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Недавно Пелагея сводила наследницу на стрижку в салон красоты. Как оказалось, они готовились к особенному дню. 14 июля певица отметила свой юбилей. Она устроила вечеринку по случаю своего 35-летия, на которое позвала родных и друзей, включая Александра Овечкина с Анастасией Шубской. Именинница облачилась в белоснежное платье в пол из шифона с поясом и рюшами. Воздушный наряд подчеркнул ее талию.

Образ дополнила нежная укладка с цветочками. Она закружила в танце дочку. Четырехлетняя девочка тоже была в легком платье и колготках. Ее прическу украшали бантики. Малышка веселилась больше, чем мама.

Поклонники восхитились именинницей и ее дочкой. Пелагея получила множество комплиментов. «Хорошенькие такие», «Какая вы ангельская», «Безумно красивая», «Это не девочки, а ангелы», «Классная такая», «Тася-зажигалочка», «Поля, ты прям принцесса», «Вот это платье», «Невеста, красавица, не налюбоваться», — прокомментировали кадры подписчики.

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