Во МХАТе ответили на актерский «бойкот» из-за участия Бузовой в спектакле «Чудесный грузин»

Ольга Бузова не скрывает, что готова совершенствовать и открывать в себе новые таланты. Раньше девушка была участницей «Дома-2», а потом стала его ведущей. Также Ольга проявила себя как актриса, певица и писательница.Она не раз снималась в кино, и играла в театральных постановках, но в этом году ей впервые удалось выступить на сцене МХАТа. Не все восприняли эту новость радостно.

На Бузову сыпалась критика и за актерскую игру, и за «грязный» вокал. А когда стал известен размер ее гонорара за несколько отыгранных спектаклей, то некоторые актеры были возмущены. Теперь в Сети появилась информация, что артисты художественного театра якобы начали выражать руководству свое недовольство и требовать убрать звезду «Дома-2» из постановки. В анонимном сообщении сказано, что участие Бузовой в постановке — неуважение к другим актерам.

Журналисты связались с пресс-секретарем МХАТа Викторией Мусиной-Пушкиной. Она рассказала, что на самом деле происходит в театре. Оказалось, что во МХАТе ни про какой бойкот ничего не слышали. Актеры находятся в отпуске до открытия нового сезона.

«Что за неуловимый Джо объявил этот бойкот, кому, когда и как — у нас такой информации нет. Было бы логично со стороны СМИ указывать имя артиста», — отметила Виктория. «Что касается спектакля „Чудесный грузин“, он обязательно будет. И будет только с участием Бузовой. Этот спектакль останется в репертуаре МХАТ. Для театра участие Ольги Бузовой очень важно. Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру», — добавила она, пишет издание «Комсомольская правда».

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