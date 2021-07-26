«Для театра участие Бузовой очень важно»: пресс-секретарь МХАТа — о певице в «Чудесном грузине»

Пресс-секретарь МХАТа имени Горького Виктория Мусина-Пушкина заявила, что в новом сезоне телеведущая и певица Ольга Бузова обязательно появится на сцене легендарного театра. Многое прояснится в начале августа, когда весь руководящий состав выйдет из отпуска.

Как заметила Мусина-Пушкина, основная роль в этом вопросе будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Возможно, придется пересматривать репертуар и гастрольный график. В то же время спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой никто убирать не будет. В нем занято много приглашенных артистов и музыкантов. Их графики должны совпадать с планами театра.

«С 22 июля мы начали продажу билетов на сентябрь, многое перетасовали. Но наша позиция — «Чудесный грузин» будет и только с участием Бузовой. То, что контракт с Ольгой еще не подписан, ничего не значит. Контракт может быть заключен накануне показов. Для театра участие Ольга Бузовой очень важно». Виктория Мусина-Пушкина

Напомним, что Ольга Бузова выходила в постановке «Чудесный грузин» на сцену МХАТа в дважды июне. В актерской среде очень широко обсуждали игру непрофессиональной актрисы. Мнения на этот счет были самые разные, но в основном отрицательные, сообщает «Комсомольская правда».

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