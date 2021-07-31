«Мужиков оставили дома»: Нетребко в струящемся платье-бюстье вместе с сестрой приехала в Венецию

Оперная дива решила развеяться между концертами и на выходные ухала в один из самых известных итальянских городов.

Анна Нетребко уже долго время является одной из самых известных оперных певиц в мире. Ее выступления пользуются успехом на всех континентах. Но вот уже два года она не ездила в Нью-Йорк, где у нее есть своя квартира. Также за время пандемии певица соскучилась по выступлениям в Европе, но теперь она наверстывает упущенное. Не так давно артистка побывала в Вероне, а теперь приехала в Венецию.

Компанию Анне составила ее сестра Наталья. Они приплыли на катере в город и устроили продолжительную прогулку по узким улочкам.

«Сегодня мы совершили с Нетребкой побег в красивый город Венеция. Только мы двоем, две сестры, а мужиков оставили дома и гуляем», — отметила певица. «Я люблю ходить по тем местам, где нет туристов. Только так можно почувствовать настоящий дух города», — добавила она.

Для такого случая оперная дива облачилась в струящееся платье-бюстье из щифона с леопардовым принтом. Не так давно Анна занималась спортом. Поклонники заподозрили, что она похудела, так как наряд подчеркнул ее стройные ноги. Артистка дополнила образ фантазийными очками. А вот ее сестра позировала в юбке макси и рубашке на узле. Они дошли до центральной площади.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие отметили, что она очень похожа с сестрой. «Все подобрано, у вас отличный вкус. Вы шикарная», «Это же сколько энергии надо иметь…видимо, привыкаешь», «Какая же вы стройная», Аннушка, вы догоняете мужа, уже тростинка«, «Какая красивая сестра, вы так похожи», «Девушки отдыхают, это так круто», — прокомментировали пост подписчики.

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