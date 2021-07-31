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Когда ноги — идеальные: Нетребко в мини-шортах и блузке с рукавами-фонариками устроила велопрогулку

Оперная дива поделилась красочным снимком из Вероны. Она насладилась прогулкой в лучах солнца.

Когда ноги — идеальные: Нетребко в мини-шортах и блузке с рукавами-фонариками устроила велопрогулку
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко часто путешествует. Лишь в прошлом году ей удалось отдохнуть дома в своей квартире в Вене. Она соблюдала самоизоляцию и три месяца была простой домохозяйкой. Но в этом году артистка вернулась к привычному образу жизни. Она уже побывала в Греции, Испании и Италии. Несколько дней перед концертом оперная дива гуляла по Вероне. Она каждый раз тщательно подбирает себе образы даже в повседневной жизни.

После выступления накануне Анна решила развеяться. Она устроила вечернюю велопрогулку. Артистка предстала без макияжа и укладки. На этот раз вместо сарафана и костюма она облачилась в белую блузку оверсайз с рукавами-фонариками. А шорты с кружевом подчеркнули ее стройные и загорелые ноги. Нетребко выглядела счастливой, наслаждаясь катанием по городу, окутанному  последними лучами закатного солнца

Обычно оперная дива выбирает наряды, которые скрывают ее фигуру. Она признавалась, что после родов так и не похудела. Однако на этот раз многие поклонники решили, что Анна стала выглядеть стройнее. Кадр получил много теплых отзывов.

Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

«Какая красивая», «Ваши ноги нужно показывать», «Какая счастливая», «Нужно ли еще что-то», «В 49 лет так выглядеть — сказка», «Анна, ну вы расцвели! Вот это работа в кайф», «Как хочется с вами прокатиться», «Стройняшка», «Анна, вы чудо», — прокомментировали кадр подписчики.

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