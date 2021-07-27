В дымчато-розовых тонах: Нетребко в платье макси с необычными рукавами скрыла изъяны фигуры

Анна Нетребко не скрывает, что ее жизнь проходит на гастролях. При этом в прошлом году она смогла три месяца провести дома в Вене. Артистке было непривычно выполнять роль домохозяйки, хоть она и обожает готовить. В этом году певица вернулась к привычной жизни. Она уже побывала в Испании и Греции. Теперь оперная дива готовится выступить в Вероне. Перед концертом у нее выдалось несколько свободных дней.

Накануне Анна побывала на репетиции. Она всегда тщательно продумывает свои образы. На этот раз певица сделала акцент на ногах, надев шорты с блузкой. Артистка решила похулиганить и представила себя дирижером. А вот 27 июля она отправилась гулять по Вене. Так как оперная дива любит наряжаться, она решила похвастаться очередным летним образом.

Нетребко запечатлелась в платье макси свободного кроя с необычными рукавами с разрезами. Наряд оверсайз имел дымчато-розовый оттенок с узором. Свой образ она дополнила нежно-розовой сумкой и фантазийными очками. Благодаря наряду певица скрыла изъяны фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали артистку комплиментами. «Какая красотка!», «Один наряд краше другого», «Вам все идет», «Как вы продумываете детали, прям тащусь», «Анна, ну дива наша», «Наряд роскошный», «Хочется стать вами на день», «Когда не важно, какая фигура, всегда хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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