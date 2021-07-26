«Донашивает вещи за Саней»: Яна Рудковская рассказала о гардеробе младшего сына Арсения

Яна Рудковская с недавнего момента завела аккаунт в Instagram и для младшего сына Арсения, который, конечно же, пока ведет сама. На микроблог звездного малыша уже подписались почти 23 тысячи человек.

Здесь Яна Рудковская размещает фото и видео с участием Арсения, которому недавно исполнилось десять месяцев. Кроме этого, звездная мама отвечает на вопросы подписчиков, касающиеся ее младшего сына.

Поделилась Яна Рудковская и секретами формирования гардероба ребенка. При этом продюсер совершенно не скрывает, что многие вещи Арсению перешли по наследству от старшего брата Саши.

«Мы покупали с 1 месяца, но совсем немного, потом 3–6 месяцев — тоже 3–4 комплекта, 9 месяцев — уже, конечно, у нас выбор больше! И к 1–1,5 года — у Арсюши есть из чего выбирать! Выбор шикарный! Надарили столько, что не переносить! И, кстати, с удовольствием донашивает вещи за Саней», — рассказала Яна Рудковская в микроблоге.

Она добавила, что обожает, когда Арсений одет в наряды, которые когда-то носил его старший братик.

«Очень приятно наблюдать за Сеней в вещах Саши! Ребенок быстро растет. Поэтому одежда на один месяц практически остается не востребованная», — поделилась Яна Рудковская.

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