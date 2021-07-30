«Эта вечная ложь»: Бородина отреагировала на вскрывшиеся подробности «некрасивого» ухода Бузовой с «Дома-2»

Соведущая Ксении, певица Ольга Орлова рассказала, как все было, и теперь девушка пытается ее защитить.

На «Доме-2», а точнее вокруг него», опять разгораются нешуточные страсти. В недавнем интервью Ольга Орлова, ведущая телестройки, рассказала подробности ухода Ольги Бузовой с реалити-шоу и назвала его «некрасивым»: якобы девушка предупредила продюсеров о своем решении уйти за несколько часов до эфира, поставив их в сложную ситуацию.

Бузова не промолчала – в комментария у себя она назвала ложью информацию Орловой. И тут уже высказалась третья ведущая шоу о любви, Ксения Бородина. Девушка вспыхнула от того, поющая телеведущая отрицает очевидное, и предоставила доказательства того, что все было так, как рассказала Орлова, — свою переписку с Бузовой в день ее ухода.

«Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам из подруги делать врушку!», — объяснила свою позицию Бородина. И призналась: «Я сама узнала в 13-00 дня, а в 20-00 уже было лобное, на котором мы должны были быть вместе! Эта вечная ложь всех …».

Кстати, именно такой уход Бузовой спровоцировал создателей шоу позвать Даву на ее место, считает Орлова. Так «некрасиво» ушедшей с проекта девушке, якобы, решили насолить – это ее экс-бойфренд, с которым она рассталась не на позитивной ноте.

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