«Что она творит!»: Гагарина, прыгая в бассейн, красиво засветила яблочки-груди

Уже второй сезон Турция бьет все рекорды популярности по посещению летом не только среди обычных россиян, но и среди звезд. Что говорить — пандемия и лояльность этой солнечной страны сыграли свою роль. Естественно, что артисты, политики и блогеры выбирают отели уровня люкс с собственными бассейнами и прочими прелестями.

В одном из таких остановилась и Полина Гагарина, наслаждаясь томным уединением, релаксом и солнцем. Правда, про своих поклонников артистка тоже не забыла, балуя их периодически кадрами из отпуска. В их числе оказалось немало в бикини, которые традиционно вызывают наибольший интерес у публики.

На последнем из видео Гагарина, облаченная в черное бикини с микротопчиком вместо бюстгальтера, с разбегу прыгает в бассейн, а потом эффектно выходит из него. Эта женская деталь гардероба сыграла шутку (злой ее трудно назвать) — будучи не слишком устойчивой, она задирается при движении, демонстрируя белую задорную грудь Полины.

«Много контента не бывает, особенно такого», «Поля, огонь!», «О, как сексуально», «Грудь — наливное яблочко», «Это очень красиво!», «Что она вторит! Я теперь два дня спать не смогу», — похвалили свою любимицу почитатели.

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