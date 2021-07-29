Бородина с шоколадным загаром на подтянутом теле превзошла саму себя, красиво позируя на яхте

Ксения Бородина перестала скрывать, что разводится с мужем Курбаном Омаровым. Стоит отметить, что на фоне разговоров по поводу семейной размолвки ведущая держится вполне достойно. Хладнокровно выдерживает насмешки хейтеров и не вываливает грязное белье в Сеть.

Ну а чтобы справиться с кризисом еще легче, она отправилась в отпуск в Турцию. Как и многие российские звезды в период развода (взять хотя бы Агату Муцениеце), она вдруг похорошела, постройнела и расцвета, превзойдя саму себя в лучшие времена.

Невероятный шоколадный загар, длинные ножки и тонкую талию звезда «Дома-2» показала на фото в личном блоге, запечатлевшись на яхте. Ксения Бородина была облачена в черный лиф-«ковидку», а бедра кокетливо повязала платком оттенка латте.

«Красивая, умная, что самое главное, честная, всеми любимая», «Ксюха бомбическая», «О, эти бесконечные ноги», «Какая шикарная», «Стала еще красивее», «Почему все после развода хорошеют?», «Нереальная фигура», — написали фолловеры.

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