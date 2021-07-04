Высокая и веселая: Клава Кока в облегающем топе цвета ультрамарина устроила танцы в Турции

Звезда на обнародованном видео коротко рассказала, почему ее рост 172 сантиметра, а глаза сине-зеленые.

Клава Кока в настоящий момент отдыхает в Кемере в Турции. Певица рассказала в личном блоге, что стала по-другому смотреть на этот средиземноморский курорт, оценив радушие местных жителей, сервис и красоту природы.

Знаменитая блондинка призналась, что больше всего ей понравилась тишина в округе, которая позволила достичь полного релакса. Однако Клава Кока осталась самой собой, веселой и активной в социальных сетях. Будучи в местном супермаркете, она записала ролик для своего блога, устроив напротив витрин с овощами танцы. Наложив на кадры соответствующие смайлы, она поведала поклонникам, какие черты унаследовала от своих родителей.

Судя по видео, Клава – нечто среднее между папой и мамой. Рост ее отца – 176 см, матери – 170 см, девушки – 172. У родителя глаза синие, у родительницы – зеленые, у артистки – сине-зеленые.

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