«Спасибо, друг»: Буйнов вспомнил, как Крутой оперативно помог найти лекарство для его жены

29 июля свой день рождения отмечает известный композитор Игорь Крутой. В 2021 году ему исполнилось 67 лет. Мужчину один за другим поздравляют звезды российской эстрады, для большинства из которых он написал музыку. Но есть и те, кому именинник значительно помог и вне творческой карьеры.

«Все знают о Крутом, как о талантливом композиторе, аранжировщике, но мало знают о его человеческих качествах. Игорь сильный физически и морально и он всегда рядом! — разоткровенничался в Instagram певец Александр Буйнов. — Когда мы с Аленкой (жена певца. — Прим. авт.), «надев короны» лежали в госпитале, однажды срочно понадобилось редкое лекарство… До шести утра нужно было успеть и еще надо было его найти! Аленка была на грани, цитокиновый шторм. Крутой поднял своих помощников и… Успели! Спасибо, друг, ты — настоящий!»

Буйнов пожелал имениннику здоровья, счастья и любви.

«Пусть тебя никогда не покидает вдохновение и жажда творчества!» — поздравил Крутого его коллега Игорь Николаев. «Счастья, здоровья и вдохновения! Мы вас обожаем», — присоединилась его жена Юлия Проскурякова. «Желаю играть мелодию по нотам улыбки! Добра и счастья!» — написала Марина Юдашкина.

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