«У нас такая чертова профессия»: Игорь Крутой объяснил, почему его дочь не станет певицей

Композитор Игорь Крутой в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему его дочка Александра не будет связывать свою жизнь с музыкой, как это когда-то сделал ее знаменитый папа.

«Она поступила на бизнес-факультет в один из университетов Майами. Ее в два вуза сразу зачислили. Она еще и выбирала. Там в районе 30-35 тысяч долларов будет стоить обучение». Игорь Крутой

Как отметил композитор, его наследница не будет певицей, как некоторые могли бы подумать.

«У нас такая чертова профессия. Надо быть либо лучшим или не заниматься этим делом вообще. Середнячком быть неинтересно. Дочку я воспитываю добром и любовью. С женой у нас в этом плане не всегда совпадают методы воспитания. Что касается ее будущего, то она будет искать себе мужа, на меня похожего. Конечно, не такого лысого, как я. Она всегда мне в детстве говорила: «Ты мой принц. Я выйду за тебя замуж», — заметил Игорь Крутой.

Напомним, что дочь Саша у Игоря Крутого родилась от второй жены Ольги. Также он удочерил наследницу супруги от предыдущего брака – Викторию. От первого союза у Крутого есть сын Николай.

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