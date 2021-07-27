«Еще большая дичь»: Кадони возмутился постом Бледанс о женщине, прогнавшей особенных детей с площадки

Социальная сеть в эти дни сотрясается от гнева. Скандал спровоцирован поведением одной из жительниц Санкт-Петербурга, которая прогоняла с детской площадки особенных малышей, мотивируя свою позицию тем, что их присутствие доставляет дискомфорт ее чаду.

Видео с участием разгневанной дамы опубликовали на своих страницах многие звезды российского шоу-бизнеса. Они осудили поведение женщины и призвали правоохранительные органы дать свою оценку произошедшему.

Не осталась в стороне и актриса Эвелина Бледанс. Она разместила в своем аккаунте в Instagram личные данные женщины, что, в свою очередь, возмутило ведущего «Дома-2» Влада Кадони.

«Дальше происходит, на мой взгляд, еще большая дичь! Блогер Эвелина Бледанс, у которой почти два миллиона подписчиков, не пытается помочь решить проблему, а усугубляет ее. Указывая ЖК (в видео слышен и дом), в котором это произошло, имя и фамилию женщины и адрес на ее страницу! Называет ее поведение фашизмом! А дальше репостит себе в сторис подписчиков, которые транслируют личные данные женщины и добавляют позор! Короче говоря, устраивает форменную травлю», — высказался Влад Кадони.

Телеведущий считает, что Эвелина Бледанс устроила самый настоящий хайп, спровоцировав еще большую волну ненависти. Он полагает, что такое поведение звезды небезопасно.

«Это вам всем позор! Людям, которые забыли, как решаются такие проблемы, а из всего устраивают хайп! Пытаются показать, какие они классные, уничтожая жизнь другого человека за одну его ошибку!» — продолжил Кадони.

В пример Влад Кадони привел Екатерину Варнаву, которая просто перепостила видео и высказала свое отношение к происходящему.

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