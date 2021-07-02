«Камень в Кадони»: Ольга Бузова показала настоящее дно после обращения к ней ведущего «Дома-2»

В Сети разгорается скандал, спровоцированный поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Накануне стало известно, что звезда отписалась от своих бывших коллег — ведущих «Дома-2», даже от тех, с кем ее связывали теплые отношения.

Эта ситуация очень задела Влада Кадони, который считал Ольгу Бузову, вероятно, своим близким человеком.

Узнав от подписчиков о том, что Бузова отписалась и от него тоже, он разразился эмоциональным постом в Instagram. Влад Кадони заявил, что шокирован лицемерием Ольги Бузовой, пусть она и назовет его после этих слов дном.

Поющая телеведущая, которая находится сейчас в Африке, через короткий промежуток времени, прошедший после публикации поста Влада Кадони, разместила видео на своей страничке в Instagram. Теледива сидит на корточках на берегу водоема с каменистым дном.

«Вы только посмотрите, какое дно! Такого дна я еще не видела. Мммм», — говорит Ольга Бузова в кадре.

«Так удивительно, я столько всего в своей жизни уже видела, но каждый раз удивляюсь новому дну. Сколько еще неизведанного дна ждет меня впереди», — подписала она кадры.

Подписчики Бузовой, которые в курсе ситуации, сразу поняли, о чем идет речь.

«Это камень в Кадони уже?», «Камень в Кадони», «Это, наверно, про Кадони», — предположили в Сети.

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