«Как вам?»: Боня показала свое тело без фотошопа и со всеми изъянами

Виктория Боня откликнулась на тренд в Сети, который призван воспитать в женщинах любовь к своей естественной красоте.

Недавно Виктория Боня блистала в Каннах в женственном черном платье-бюстье с воздушной пышной юбкой, изюминкой которого стала прозрачная вставка. Экс-звезда «Дома-2» подчеркнула талию облегающим силуэтом в этой области. Многие поклонники светской львицы сочли ее образ привлекательным, написав ей в личный блог множество восторженных комментариев.

Однако немало нашлось и тех, кто раскритиковал внешний вид Бони, сочтя ее располневшей. При этом девушка ранее публично заявляла, что она начала поправляться намеренно, потому что ей нравится быть «женщиной в теле».

Результатом своего «труда» Вика похвасталась в Instagram, заявив, что поддерживает бодипозитивные тенденции. На выставленном в Сеть фото звезда, по ее словам, запечатлена ровно такой, какая она есть на самом деле.

«#bodypositive – это тренд, где ты показываешь свое тело без фотошопа и со всеми изъянами. Как вам отзывается?» — подписала она кадр.

«Почему тренд? Я не люблю, когда у меня есть «маски» в Instagram и какой-то фотошоп. Кажется, что это не я, мне кажется, это нормально. Вы очень красивая», «Красотка», «Не сомневаюсь, что некоторые обязательно увидят изъяны. Лично я вижу только красоту. Фигура – огонь. Шикарна!», «Супер», «Виктория — шикарная красотка», — отреагировали на пост Виктории Бони ее подписчики.

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