«Похожа на 16-летнего подростка»: Боня похвасталась постройневшей фигурой

Виктория Боня рассказала своим поклонникам в личном блоге о том, как менялся ее вес. По словам светской львицы, совсем недавно она была «женщиной в теле». После карантина цифры на ее весах доходили до 57–58 килограммов, а иногда и до 60. Причем девушка от этого не страдала, а напротив, специально к этому шла, причем с большим трудом.

Однако после процедуры очищения печени она вновь стала худенькой. Как экс-звезда «Дома-2» выглядит сейчас, она показала в личном блоге.

«Я потеряла несколько килограммов и сейчас снова похожа на 16-летнего подростка», — написала она в Instagram.

В настоящий момент Виктория вновь решила набирать вес в течение нескольких месяцев.

А вам нравится, как выглядит Боня после похудения?

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