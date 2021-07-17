Приехала в Канны: Боня в черном платье-бюстье с воздушной юбкой продефилировала на фестивале

Бывшая звезда «Дома-2» отправилась на премьеру фильма «Франция», надев один из самых дорогостоящих комплектов украшений с бриллиантами и изумрудами.

Виктория Боня после ухода из «Дома-2» работала телеведущей и моделью. Теперь она проявляет себя как бьюти-блогер. А после романа с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом девушка поселилась в Монако. Она пробовала переехать в Лондон, но в дождливом городе не понравилось ее дочке Анджелине. Ей нравится жить на побережье. Более того, девушка регулярно выходит в свет.

Обычно Боня участвует в открытии фестиваля в Каннах. Но в этом году эту роль доверили другой звезде. Поклонники уже решили, что девушка не появился во Франции. Однако светская львица на днях добралась до лазурного побережья. Она решила посетить премьеру фильма «Франция». Для появления на публике Виктория облачилась в пышное платье-бюстье. Черное платье с воздушной юбкой и прозрачной вставкой позволило показать стройные ноги.

Девушка сделала макияж с акцентом на глаза и распустила волосы. Боня дополнила образ прозрачными туфлями и одним из дорогостоящих комплектов украшений с бриллиантами и сапфирами. Она продефилировала перед фотографами.

Звезда получила множество комплиментов от друзей и поклонников. Ее образ впечатлил публику. «Нереальная», «Викуся, просто unreal, очень красивая и платье шикарное», «У Вики на шее несколько миллионов», «Очень красивое платье и очень красивая девушка в нем», «Какие камни, а модель-то, модель», «А платье с изюминкой», — прокомментировали пост подписчики.

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