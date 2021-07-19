Теперь блондин: Никита Уманский кардинально сменил имидж

Экс-участник «Дома-2» Никита Уманский решил открыть новую страницу в своей жизни. Будущие кардинальные перемены начались с самого простого — другого цвета волос.

Шатен Никита Уманский осветлил их и стал блондином. В таком виде он предстал на фото в Instagram, запечатлевшись со старшим сыном Андреем на фоне своего белого «Мерседеса».

«Новая жизнь начинается с новой прически! Вперед, к новым впечатлениям и эмоциям! Все старое и ненужное оставлю в прошлом. Впереди только светлое будущее», — оптимистично подписал снимок Никита Уманский.

Означает ли это, что Никита Уманский уже готов к новым отношениям после разрыва с матерью своего младшего сына Адриана, можно только догадываться.

Подписчики экс-участника «Дома-2» поспешили высказаться по обеим темам, которые тот затронул в публикации.

«Братан, чисто Эминем. Непривычно!», «Никита, тебе идет», «Круто, красавчик», «У тебя, похоже, старое и не нужное оказывается каждый раз, когда новую семью заводишь. Поумнеть бы уже пора в свои-то годы», «Главное — в новых эмоциях не заделай нового, ненужного тебе и родне ребенка», — высказываются в Сети.

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