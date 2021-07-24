«Боже, что вас ждет!»: Бузова в кукольном мини-платье из шифона и песочном жакете отправилась на ужин

Телеведущая сразу после возвращению из Африки посетила салон красоты. А вечер она провела в ресторане в компании мужчины.

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится удивлять публику. Этим летом она уже успела начать играть во МХАТе. А последний месяц телеведущая провела в Африке на съемках нового проекта канала ТНТ. Ни название шоу, ни свою роль она не рассекретила. Однако девушка часто хвасталась нарядами и демонстрировала красоты дикой природы. С утра до ночи она находилась на съемках. Но накануне звезда вернулась в Россию.

Свой первый день в Москве Ольга посвятила себе. Он посетила салон красоты, где ей поправили нарощенные локоны и обновили цвет волос. Вскоре телеведущая облачилась в белое мини-платье из шифона и тонкий жакет песочного цвета. Туфли на каблуке дополнили образ, а благодаря наряду в кукольном стиле Бузова подчеркнула загорелые ноги. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Звезда отправилась в ресторан. Там ее ждал мужчина — директор Арам Арчер. Ольга привезла для него подарки, а потом они приступили к трапезе. Девушка побаловала себя устрицами.

«В общем, сегодня будем прекрасно проводить время, ужинать и параллельно еще все обсуждать. Боже, что вас ждет!» — заявила она. «Потом времени не будет, завтра уже съемки и подъем в 7 утра. Москва, ну привет! Я реально скучала» — написала Бузова.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, ка кона выглядит. Во время поездки телеведущая пыталась вернуться в форму. «Ноги, конечно, шикарные», «Какой шикарный образ!», «Оля, ну огонь со светлыми вытянутыми волосами! Красавица! Фигура», «Оля, ну как у тебя так получается? Всегда улыбчива, ухоженна!», «Куколка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: