«Мамины ромашки»: Стриженова в белоснежном платье в полоску предстала в своем саду

Екатерина Стриженова не скрывает, что много лет работает на телевидении. При этом она часто играет в театре и проводит время с мужем Александром то в загородном доме, то на природе. Телеведущая в последнее время часто хвастается нарядами, на которых демонстрирует свои наряды для эфиров. В 53 года она обладает стройной фигурой, поэтому часто носит юбки-футляры и силуэтные платья.

А на днях Стриженова провела время дома. Она поделилась кадрами, на которых покрасовалась в саду. Телеведущая предстала в белоснежном платье в полоску. Наряд оверсайз скрыл ее фигуру. Примечательно, что она подчеркнула свой загар. При этом Екатерина показала распустившиеся цветы в саду. Она показала яркие бутоны с крупными лепестками. Екатерина любовалась своим садом.

«Мамины ромашки», — написала она.

Поклонники были впечатлены не только растениями, но и тем, как выглядит телеведущая. Многие посчитали, что образ ее омолодил. «Катюша, вы само очарование, как и эти ромашки», «Хороша и разносортна», «Екатерина! Какие у вас всегда теплые фото», «Катя, вы такая обворожительная, мне кажется, потому, что вы очень светлый человек», «Прям помолодели на 20 лет», «Любуюсь ее женственностью и выдержкой», — прокомментировали пост подписчики.

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