Элегантность: Стриженова в белом платье миди и жакете в морском стиле появилась в студии

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она знает, что зрителей порой именно ее первой видят по утрам благодаря передаче «Доброе утро». Поэтому артистка всегда тщательно продумывает свои образы. Она не скрывает, что для эфиров наряды ей подбирают стилисты. Телеведущая в обычной жизнь любит носить наряды свободного кроя. Не так давно она отдохнула в Тверской области с мужем, где носила сарафан.

Но теперь Стриженова снова вернулась к работе. Почти каждый день она ездит на съемки. Накануне артистка отметилась в костюме с жакетом на запах благородного белого цвета. Она умело сделала акцент на талии. А вот 14 июля для эфира она выбрала уже платье миди по фигуре белого цвета и лодочки в тон. Образ дополнил жакет в морском стиле с пуговицами и вставками.

Благодаря элегантной прическе и алой помаде образ стал завершенным. Наряд подчеркнул ее стройные щиколотки. Екатерина изнывала от жары в студии, но при этом выглядела безупречно.

«А кто-то сейчас сидит у моря», — написала она.

Поклонники признались, что телеведущая восхищает их своими образами. «Вы шикарны», «Катюша, какая же вы красавица!! Отрада для глаз!», «Костюм на Кате просто идеальный! Цвет! Фасон! Обалденный костюм», «Элегантно выглядите в последнее время, Катя. Очень красивый костюм», — прокомментировали пост подписчики.

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