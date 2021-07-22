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Сама нежность: Стриженова поддержала тренд на оттенки белого, облачившись в костюм цвета ангельского крыла

В таком виде Екатерина Стриженова предстала на Первом канале в программе «Время покажет».

Сама нежность: Стриженова поддержала тренд на оттенки белого, облачившись в костюм цвета ангельского крыла
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

53-летняя Екатерина Стриженова с 1997 года работает на Первом канале в качестве ведущей программы «Доброе утро», а с 2014 года она еще и лицо программы «Время покажет». Весь этот период миллионы женщин России с удовольствием приглядываются к ее образам, которые обычно отличаются элегантностью и актуальностью. Даже в сдержанных классических нарядах знаменитости можно наблюдать присутствие последних трендов.

Накануне ведущая появилась на главном канале страны в лаконичном костюме с приталенным двубортным жакетом и юбкой-карандашом, изюминкой которого стал нежный цвет ангельского крыла. Этот розоватый оттенок белого выделял выразительные глаза Екатерины и ее темные волосы.

Екатерина Стриженова.
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

О том, что сейчас оттенки белого в тренде ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». По словам ведущей, светлые тона хорошо освежают и даже молодят внешность, смотрятся на женщинах более торжественно, чем другие, более темные цвета.

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