Сама нежность: Стриженова поддержала тренд на оттенки белого, облачившись в костюм цвета ангельского крыла

53-летняя Екатерина Стриженова с 1997 года работает на Первом канале в качестве ведущей программы «Доброе утро», а с 2014 года она еще и лицо программы «Время покажет». Весь этот период миллионы женщин России с удовольствием приглядываются к ее образам, которые обычно отличаются элегантностью и актуальностью. Даже в сдержанных классических нарядах знаменитости можно наблюдать присутствие последних трендов.

Накануне ведущая появилась на главном канале страны в лаконичном костюме с приталенным двубортным жакетом и юбкой-карандашом, изюминкой которого стал нежный цвет ангельского крыла. Этот розоватый оттенок белого выделял выразительные глаза Екатерины и ее темные волосы.

О том, что сейчас оттенки белого в тренде ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». По словам ведущей, светлые тона хорошо освежают и даже молодят внешность, смотрятся на женщинах более торжественно, чем другие, более темные цвета.

Смотрите также