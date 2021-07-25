Момент истины: Елизавета Туктамышева показала себя без грамма макияжа

Благодаря развитию Интернета и социальных сетей рядовые пользователи получили возможность видеть своих кумиров такими, какие они есть в обыденной жизни. А не в ярких сценических образах. Правда демонстрировать свое истинное лицо способен не каждый. Некоторые звезды до конца стараются сохранять свой статус, появляясь в личных блогах, как и на сцене, при всем параде.

Однако чемпионка мира Елизавета Туктамышева не стесняется своей натуральной внешности. Накануне она обратилась в Instagram ко всем спортсменам, пожелав им успеха на Олимпиаде. При этом перед камерой звезда фигурного катания появилась без укладки и капли макияжа.

Впрочем, Елизавета Туктамышева обладает той внешностью, при которой даже самый яркий визаж и его отсутствие не сильно меняют образы.

Ранее мы писали о Кристине Орбакайте, которая решила показать себя публике в новом имидже. Она убрала с лица челку, отказалась от привычных акцентных теней на веках и завила локоны.

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