Макияж меняет людей: как выглядит Орбакайте без акцентных теней на веках

Кристина Орбакайте довольно постоянна в своем имидже. Уже много лет поклонники певицы видят ее в образе блондинки с челкой и прямыми волосами. В макияже она тоже довольно стабильна: помада, стрелки, тушь и тени на глазах. Однако на этот раз звезда решила немного поэкспериментировать.

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Орбакайте убрала с лица челку, завила локоны и отказалась от акцентных теней на глазах. В таком образе Кристина показала себя в личном блоге.

Возможно, этот стайл старшая дочь Аллы Пугачевой примерила просто так, но не исключено, что специально для своей новой кинороли. Ведь накануне она рассказала фолловерам, что занята в фильме, который снимают на территории ВДНХ.

На киноплощадке, к слову, артистка появляется не одна, а в сопровождении дочери Клавы Земцовой, которая прилетела в Москву из Америки вместе с ней.

Напомним, Кристина Орбакайте уже много лет живет со своим мужем Михаилом Земцовым и наследницей в США, где у супруга бизнес. Однако творчески реализовываться артистка все-таки предпочитает в России. Она занята в нескольких спектаклях, дает концерты как певица и снимается в кино.

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