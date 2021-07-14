«Ее особенный стиль»: Лобода в белых брюках с пайетками и болеро с перьями подчеркнула стройность

Светлана Лобода не перестает восхищать поклонников. Она не только выпускает хиты, создает красочные клипы, но и фееричные шоу. Певица всегда одевается женственно и привлекательно. Этим летом она много путешествует. Артистка успела побывать в Париже, где посетила показ мод и пополнила свой гардероб стильными обновками. Последние недели она провела на съемках клипа.

Один из своих образов для съемок Светлана показала поклонникам. Она предстала в топе-бюстье молочного цвета и болеро с перьями. Изюминкой образа стали белые брюки с бахромой и пайетками, блестящими на солнце. Босоножки на каблуке дополнили ее лук. Она подчеркнула свои тонкие щиколотки. Лобода выглядела ярко.

«Глаза уставшие, а тело ватное. Нет сил на улыбку…. Ведь я танцевала всю ночь», — отметила звезда.

Поклонники были сражены ее образом. Многие признали, что ждут выхода клипа. «Вам очень идет белый цвет», «Все люди как люди, а вы суперзвезда», «Идеальная, королева», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Мария Хомякова.

«Образы Лободы всегда яркие и нестандартные. В этом есть ее особенный стиль. Сейчас мы видим стилизацию к времени диско (возможно, это и будет темой клипа). Перья, пайетки и бахрома на штанах автоматически телепортируют нас в песни ABBA и Boney M. Светлана часто выбирает костюмы, которые раскрывают ее привлекательность. В этом образе стилист сделал акцент на плоский живот и кроп-топ романтичного стиля. Яркая, эпатажная, с безумной энергетикой Лобода остается не похожей на других поп-исполнителей российской эстрады. У нее выстроен настоящий управляемый имидж», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Окончила Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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