«Три блондина»: Евгений Плющенко запечатлелся со своими подросшими сыновьями

Евгений Плющенко счастлив в браке с Яной Рудковской. Они вместе уже почти 12 лет, а в 2017 году пара также обвенчалась. У них подрастает сын Александр, которого близкие называют Гном Гномыч. А в прошлом году суррогатная мать выносила для супругов еще одного ребенка — сына Арсения. Однако олимпийский чемпион мечтает о дочке, поэтому в будущем пара намерена завести еще одного ребенка.

Уже на днях малышу исполнится десять месяцев. Не так давно Рудковская устроила праздник в честь крестин сына. Она любит все делать с шиком, поэтому организовала застолье в саду. А так как они с мужем скрывали лицо наследника, то устроили фотосессию для глянца, чтобы впервые показать мальчика. Многие сначала решили, что Арсений копия мамы. Однако теперь Плющенко запечатлелся с сыновьями, показав, как они похожи.

«Три блондина под окном», — написал спортсмен.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие были поражены тому, что малыши не только светловолосые, но и голубоглазые. «Ахаха. Вот это гены! Перебили все мамины», «Какие прекрасные детки», «Какие же у Арсюши чистые и глубокие глаза», «Трое из ларца», «Маленький копия папа», «Оба папин ксерокс!» — прокомментировали пост подписчики. К слову, также пара поделилась видео, где Арсению всего две недели от роду. На кадрах видно профиль крохи.

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