Уже не только стоит: Рудковская запечатлела, как девятимесячный сын Плющенко танцует с братом

Яна Рудковская гордо говорит о своей семье. Она уже давно стала многодетной мамой. У нее есть сын Николай и приемный сын Андрей от первого брака. Также с Евгением Плющенко продюсер воспитывает восьмилетнего сына Александра, который уже пошел по стопам отца и занимается фигурным катанием. А в прошлом году суррогатная мать выносила для пары еще одного ребенка — сына Арсения.

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Примечательно, что Яна не стала брать декретный отпуск. Она недавно провела несколько недель во Франции. Светская львица не скрывает, что в ее большой семье есть кому присмотреть за детьми. Но накануне она вернулась домой. В соцсети она поделилась первым трогательным видео за долгое время. Рудковская запечатлела танец Саши с девятимесячным братом. Малыш стоял в кроватке и двигался под стать брату.

«Рок-н-ролл жив», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от дружной семьи. Многие удивились тому, как быстро развивается Арсений. «Такие заводные мальчишки», «Пусть растет вам на радость», «Классные мальчишки», «Малыш Арсюша тоже в теме», «Какие милые, нет слов», «На одной волне братья», «Они такие прикольные», «Какие они сладкие», «Зажигай, мальчик, танцуй пока молодой», — прокомментировали пост подписчики.

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