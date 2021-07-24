«Зая, ты кушал?»: Николай Трубач вспомнил, как Борис Моисеев смутил его после посиделок

Известный артист признался, что тепло общается с коллегой, но давно запретил ему называть его некоторыми ласковыми словами.

Николай Трубач стал звездой в 90-х годах. Он выпустил альбом с песнями «Пять минут», «Женская любовь» и «Научись играть на гитаре». Однако слава пришла к нему, когда артист спел в дуэте с Борисом Моисеевым. Они вместе исполнили хит «Голубая луна». Еще один всплеск популярности был после выпуска их песни «Щелкунчик». С тех пор прошло много лет, но артист поделился воспоминаниями в шоу «Привет, Андрей!», куда пришел с женой Еленой.

Продюсер Андрей Разин тоже пришел в студию и заверил, что Моисеев хорошо танцевал, но именно он подтолкнул артиста к пению. К слову, из-за слухов о нетрадиционной ориентации Трубач в свое время разорвал контракт с продюсерским центром. Но он тепло отзывается о Моисееве, как и его жена. Отметим, что у супругов есть две дочки.

«Я нормально к нему относилась. Мы в очень хороших отношениях с Борисом Михайловичем и со всей его командой. Просто в слова этой песни никто никогда не вслушивался», — поделилась Елена. «Очень люблю его как коллегу, как артиста, потому что таких шоуменов, как Боря, мир не видывал просто. Этот человек как энерджайзер. Вроде отработали, ночью переезд, едем в другой город, нас в тайге где-то гаишник тормозит. Ну как тут можно сыграть? Он представляется сержантом. Тут открывается окошко и Боря такой: „Да, мой генерал!“ Он и убежал», — рассказал Трубач. «У человека жизнь театр, шоу», — добавил он.

Андрей Разин отметил, что в разговоре с Моисеевым попросил не называть коллегу душкой, так как знал, что может вызвать неоднозначную реакцию.

«Он не говорил, только один раз. Что-то похожее он мне сказал на концерте и мы договорились, что никаких «душек» не будет. Но на следующее утро , когда мы хорошо посидели, часов до пяти утра, и расстались, то в восемь раздается звонок: «Зая, ты кушал?» Я бросил трубку начал звонить продюсеру, просить все отменить. Тут Боря перезванивает и говорит нормальным голосом: «А что ты испугался? Я блинчики приготовил, приезжай, все нормально»», — рассказал Николай.

К слову, Трубач вспомнил про свою болезнь. Одно время певец готовился попрощаться с карьерой. Лишь жена смогла спасти его.

«1999 год, самый такой чес. Они были в Америке и он приехал от туда уже заболевшим. Очень быстро это переросло в пневмонию. В общем, за восемь месяцев он четыре раза переболел пневмонией и дело дошло до того, что лечить его было не чем. Они стали готовить к операции по удалению легкого и сказали, что о пении и трубе никакой речи уже не будет», — поделилась Елена.

По словам супруги артиста, она прибегла в народной медицине и это помогло ее возлюбленному. Долгое время он не болел, но год назад Трубач снова переболел пневмонией. Напомним, что Моисеев перенес инсульт. Теперь он редко появляется на публике.

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