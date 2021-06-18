«Заработки мои упали»: жена Николая Трубача пообещала разобраться с долгами их семьи

Жена музыканта Николая Трубача 52-летняя Елена Виршубская, за которой числятся долги перед несколькими людьми на миллионы рублей, пообещала в самое ближайшее время решить все вопросы с задолженностями. Как отметила женщина, сегодня у многих людей из-за пандемии возникли подобные проблемы.

«Я возвращаю деньги, конечно. Все происходит по мере возможности. Заработки мои упали. Но я все делаю, чтобы расплатиться со всеми». Елена Виршубская

Как призналась Виршубская, ее муж не знал, что она залезла в долги. Он был в шоке, когда всплыла вся правда, однако от жены не отвернулся в тяжелый момент жизни. По словам жены Николая Трубача, в данной ситуации самый лучший вариант не лезть к их семье. Они сами разберутся с трудностями.

Как отметила женщина, у нее есть родители, которые близко к сердцу принимают сложившуюся ситуацию. Им неприятно читать новости, что она залезла в долги, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

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Ранее стало известно, что Николая Трубача хотят выселить из его квартиры в центре Москвы, стоимость которой порядка двадцати миллионов рублей. Причина как раз кроется в больших долгах его семьи.

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