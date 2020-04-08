«Лена была замужем в момент нашего знакомства»: Трубач рассказал о жене

Певец Николай Трубач в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как познакомился со своей супругой известной радиоведущей Еленой Виршубской.

«Мы записывали в студии песни. А рядом была радиостанция. Мы заскакивали туда. Голодные и ободранные музыканты. Я влюбился сначала в голос. А потом мы с ней познакомились и потихонечку сблизились. Лена была замужем в момент знакомства. Я уехал через какое-то время в другой город. Месяца через два вернулся. Мама сказала, что меня разыскивает какая-то Лена. Когда увиделись, то она сказала: «Ну не козел ли ты, где тебя носило?»

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Трубач отметил, что спустя некоторое время Елена стала свободной девушкой. «И сразу попала в мои дружеские руки. Мы спорили, может или нет быть дружба между мужчиной и женщиной без интимных отношений. Она говорила, что может. Время показало, что я победил», — сказал певец.

Сама Елена, которая также появилась в студии отметила, что все случилось плавно. «Мы спокойно расстались с мужем, несмотря на общую дочь. Сейчас он женат. Месяц назад у нас родился внук. Я думаю,что мы будем его все вместе воспитывать», — сказала жена Николая Трубача.