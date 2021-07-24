Жемчужные детали: Валерия поддержала тренд на очки на цепочке

Исполнительница Валерия похвасталась новой прической и модным аксессуаром в одной из последних публикаций личного профиля.

Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным ехали в машине, когда Валерия решила поделиться с поклонниками радостной новостью. Если быть точнее, даже двумя.

«Очень горячими были последние два месяца, прям как в старые добрые доковидные времена. Появилась возможность немножко передохнуть. Да, честно сказать, скорее возможность побыть со своими близким. Кстати, как вам моя смена имиджа? Близкие в восторге», — отметила Валерия.

Исполнительница улыбалась, потому что предвкушала отдых, а также наслаждалась новой стрижкой. К слову, певица показала актуальные очки на жемчужной цепочке.

«Йосе нравится. Говорит, что похожа на француженку. А вам как? Нормально?», — обратилась к своим фанатам Валерия.

Фолловеры артистки дали положительный ответ. Им очень понравилась обновленная певица:

«Ты просто супер! Такая утонченная, деликатная, порядочная!», «Образ прям так, как в 2000-х», «Вы всегда восхитительны», «Красиво, Вам идет», «Классная прическа», «Мне очень нравится, Вам идет», «Очень красивая. Прическа супер. Отличного отдыха вам», «Очень хорошо вам».

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